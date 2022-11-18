Культура 18 ноября 2022, 12:43 «Я был счастлив сниматься у него»: актер Пашутин — о Рязанове Актер Пашутин: вся моя карьера прошла под звездой Эльдара Рязанова Публичное достояние

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Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Александр Пашутин поделился воспоминаниями о совместной работе с выдающимся кинорежиссером, сценаристом, драматургом Эльдаром Рязановым. Об этом написало РИА ФАН.

Как рассказал Пашутин, для него было счастьем работать вместе с Рязановым.

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«Я его обожаю, люблю. Я был счастлив сниматься у него. Потом мы принимали участие в телепередачах с ним», — сообщил актер.

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Пашутин отметил, что вся его карьера, начиная с фильма «Карнавальная ночь», прошла под звездой Эльдара Рязанова.

«„Он величайший из величайших. Я очень благодарен судьбе за встречу с Эльдаром Александровичем. Я знаю, ему исполняется 95 лет“, — добавил артист.

Александр Пашутин принял участие в таких фильмах кинорежиссера как «Ключ от спальни», «Старые клячи», «Тихие омуты», «Привет, дуралеи!», «Предсказание», «Небеса обетованные».

В пятницу, 18 ноября, Эльдару Рязанову исполнилось бы 95 лет.