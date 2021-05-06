«Я бы такую слушать не стал»: лидер группы «Несчастный случай» оценил вокальные данные Manizha

У певицы Manizha хороший поставленный голос, ее песня не лучше и не хуже того, что играет по радио. Об этом заявил музыкант Алексей Кортнев.

Так он прокомментировал нападки на исполнительницу из-за ее происхождения, манеры петь и песни Russian Woman, с которой она поедет на Евровидение.

«Поет она хорошо, у нее очень грамотно сформированный вокал, видно, что девочка этим занималась», — сказал Кортнев в эфире YouTube-шоу «ОК на связи».

«По звучанию, на мой взгляд, безупречно», — добавил музыкант.

Говоря о песне Russian Woman, Кортнев сказал: «Я бы, конечно, такую слушать не стал, но она не хуже и не лучше всего того, что вращается у нас на радио».

По его мнению, песня «конкурентоспособна» для Евровидения.

Кортнев пожелал певице «прекрасного выступления, а если подфартит, то и победы» на конкурсе.

Манижа Сангин — уроженка Душанбе. Ее семья бежала из Таджикистана во время гражданской войны в начале 1990-х. Певица выросла в Москве.

В 2007–2009 годах записывала поп-песни под псевдонимом Ру.Кола. Затем занималась авторской музыкой, получила известность благодаря коротким клипам в Instagram.