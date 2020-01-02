«Я бы накрутил бы баллы». Шнуров пошутил над проигрышем своего ученика, вспомнив об Алсу
«Я бы накрутил бы баллы. Но не дали, не спасу. Ученик мой, славный малый, жаль, что он не сын Алсу», — написал Шнуров в Instagram.
Финал шоу прошел 1 января. Победителем стал Аскер Бербеков, набравший более 66% голосов. Кроме него и Токарева, за победу в первый день 2020 года боролись Арсен Мукенди и Ив Набиев.
Скандальный финал шоу «Голос. Дети» прошел 26 апреля. Дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла в финале набрала 56,5% голосов зрителей и опередила Ержана Максима и Валерия Кузакова. Они набрали 15,6% и 27,9%. Результат девочки вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил, что проверит результаты. Проверка подтвердила, что в пользу одного из участников были накручены голоса. В итоге победителями признали всех финалистов.