«Я бы накрутил бы баллы». Шнуров пошутил над проигрышем своего ученика, вспомнив об Алсу

Наставник восьмого сезона шоу «Голос» Сергей Шнуров пошутил над накруткой баллов из-за проигрыша своего подопечного Антона Токарева. Артист занял второе место в финале, уступив Аскеру Бербекову из команды Константина Меладзе.

«Я бы накрутил бы баллы. Но не дали, не спасу. Ученик мой, славный малый, жаль, что он не сын Алсу», — написал Шнуров в Instagram.

Финал шоу прошел 1 января. Победителем стал Аскер Бербеков, набравший более 66% голосов. Кроме него и Токарева, за победу в первый день 2020 года боролись Арсен Мукенди и Ив Набиев.

Скандальный финал шоу «Голос. Дети» прошел 26 апреля. Дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла в финале набрала 56,5% голосов зрителей и опередила Ержана Максима и Валерия Кузакова. Они набрали 15,6% и 27,9%. Результат девочки вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил, что проверит результаты. Проверка подтвердила, что в пользу одного из участников были накручены голоса. В итоге победителями признали всех финалистов.