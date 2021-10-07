Известный бразильский писатель пояснил, почему его книги нельзя экранизировать

Писатель из Бразилии Пауло Коэльо объяснил, почему он не желает, чтобы его книги были экранизированы. По словам автора знаменитых бестселлеров, каждый читатель должен использовать собственное воображение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на онлайн-презентацию работ Коэльо.

По мнению писателя, экранизация вредит восприятию книги и написанной в ней истории. По его словам, каждый читатель для себя должен стать личным режиссером, сообщило ИА НСН.

Новая книга Коэльо «Лучник» вышла на русском языке летом этого года. Писатель не раз подчеркивал, что история, рассказанная в ней, является очень важной и личной. Вторая книга из этой серии — иллюстрированное переиздание «Алхимика».