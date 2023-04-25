Культура 25 апреля 2023, 20:31 Изображение Сталина спустя 60 лет вернут на фасад медуниверситета в Волгограде Барельеф Иосифа Сталина восстановят на историческом здании Волгоградского медуниверситета РИА «Новости»

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Начался капитальный главного учебного корпуса Волгоградского государственного медицинского университета. Рабочие заменят кровлю и окна, восстановят декоративные элементы фасада и вернут на него барельеф Иосифа Сталина. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

До медуниверситета шестиэтажное здание на площади Павших Борцов занимала областная высшая партийная школа. Его построили в 1953 году по проекту архитекторов Василия Симбирцева и Ефима Левитана. Последний получил за эту работу Сталинскую премию по архитектуре II степени, а само здание спустя годы признали объектом культурного наследия регионального значения. За 70 лет его фасад ни разу не ремонтировали.

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Капремонт начали с корпуса на улице Володарского, где белые пластиковые окна заменят на ламинированные под дерево. Со стороны площади Павших Борцов поставят три массивные дубовые двери, на проспекте Ленина отремонтируют входы в аптеку и главный корпус. Рабочие заменят покрытие кровли, водостоки, на главном корпусе установят светильники, вернут слуховые окна, покрасят стены.

«Повреждения декоративных элементов фасада будут устранены. Планируется также заменить покрытие карниза, восстановить утраченную балюстраду и контур бюста Иосифа Сталина на поверхности фасада», — сообщили в ВолгГМУ.

Пресс-секретарь вуза Дмитрий Трофимов подтвердил РИА «Новости», что по проекту на фасад вернут изображение вождя народов. В годы разоблачения культа личности барельеф Иосифа Сталина и его упоминание в открытой книге на капители колонн сбили, остались только профили Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина. По информации сайта volgograd.kp.ru, это произошло в ноябре 1961 года.