Культура 20 июня 2023, 10:03 Изображение инопланетянина нашли в Перу Express: в пустыне Наска нашли изображение инопланетянина Википедия

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Японские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта просканировали иероглифы на плато Наска в южной части Перу, обнаружив изображение инопланетян. Об этом сообщило издание Express.

Ученые установили, что изображения нанесли за 500 лет до нашей эры, полностью разглядеть рисунок можно только лишь с высоты птичьего полета.

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Благодаря технологии распознавания изображений они обнаружили, что геоглифы образует собой неизвестные ранее картинки, в том числе фигуру инопланетянина.

Рисунки в пустыне Наска наносили с помощью траншей глубиной до 40 сантиметров, их ширина местами доходит до 1,35 метра. Всего в пустыне есть до 800 изображений, большая часть из которых является геометрическими фигурами — трапеции, треугольники, спирали. Также там обнаружили рисунки живых существ — обезьяны, паука, птицы и так далее.

Ранее на плато Наска нашли изображение огромной улыбающейся кошки, писал RT.