По словам представителей театра, состояние Волчек остается стабильным.

«Только что разговаривали с врачами, и они сообщили, что никаких изменений в худшую сторону состояния Галины Борисовны Волчек нет. Оно остается стабильным», — рассказали в театре.

86-летняя Галина Волчек была доставлена больницу им. Боткина 23 декабря с диагнозом «Воспаление легких». По сообщениям СМИ, худрук «Современника» находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.