«Изменений в худшую сторону нет» — в «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
О состоянии Галины Волчек, госпитализированной с воспалением легких, рассказали в театре «Современник», сообщила «Газета.ru».
По словам представителей театра, состояние Волчек остается стабильным.
«Только что разговаривали с врачами, и они сообщили, что никаких изменений в худшую сторону состояния Галины Борисовны Волчек нет. Оно остается стабильным», — рассказали в театре.
86-летняя Галина Волчек была доставлена больницу им. Боткина 23 декабря с диагнозом «Воспаление легких». По сообщениям СМИ, худрук «Современника» находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.