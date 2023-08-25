Культура 25 августа 2023, 12:29 Издательства Москвы примут участие в Шанхайской международной детской книжной ярмарке Сергунина: книжные издательства Москвы презентуют новинки на ярмарке в Шанхае Сайт мэра и правительства Москвы

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Для издательств стартовал прием заявок на участие в Шанхайской международной детской книжной ярмарке. Свои новинки на ней представят разные города, в том числе, Москва. Заявки принимаются до 31 августа. Выставка пройдет с 17 по 19 ноября, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Шанхайская ярмарка — крупнейшее событие Азиатско-Тихоокеанского региона, посвященное книгам и контенту для детей. Она объединит 450 компаний со всего мира», — подчеркнула она.

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Сергунина добавила, что для издательств Москвы — это отличная возможность демонстрации своей литературы и налаживания деловых контактов.

Главные условия к участию: наличие статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя, регистрация в качестве налогоплательщика в столице и опыт покупки или продажи прав на публикацию книг за рубежом.

Все конкурсанты представят не менее семи новых литературных произведений.

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