Культура 23 января 2023, 15:48 Издательскому дому «Аргументы и факты» исполнилось 45 лет

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«Аргументы и факты» в понедельник, 23 января, празднуют свое 45-летие. Об этом сообщила пресс-служба издательского дома.

Первый печатный выпуск газеты вышел 23 января 1978 года, положив начало истории издания. За 45 лет существования издательский дом «АиФ» значительно расширился. Сегодня в него входит не только еженедельник, но и сайт, спецпроекты и социальные сети. В истории печатного издания есть даже упоминание в Книге рекордов Гиннеса. Газета попала в нее в 1990 году как самый тиражный еженедельник, тогда было напечатано более 33 миллионов экземпляров, а читательская аудитория превышала 100 миллионов человек.

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«Основной принцип нашей работы остался неизменным: интересы читателя превыше всего. Он — главный человек в нашей иерархии», — рассказал главный редактор «Аргументов и фактов» Михаил Чкаников.

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На сегодняшний день у «Аргументов и фактов» 63 региональные редакции в России и еще 11 — за границей. Газету выписывают в странах СНГ и Прибалтике, в Западной Европе, США, Канаде, Австралии и Израиле.