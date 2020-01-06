Издатели назвали самые популярные книги 2019 года

По данным издательской группы «Азбука-Аттикус» самым популярным романом среди российских читателей с ноября 2018 по декабрь 2019 года стал детектив «Нож» норвежца Ю Несбе. Книга вышла тиражом 69,5 тысячи экземпляров. На втором месте расположилось новое творение Джоан Роулинг «Смертельная белизна», которое она написала под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Эта книга разошлась тиражом более 63,7 тысячи экземпляров. Бронза досталась произведению «Пока течет река» британки Дианы Сеттерфилд (тираж более 37 тысяч экземпляров).

В издательская группе «Эксмо-АСТ» самыми популярными книгами назвали роман «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса (тираж более 100 тысяч экземпляров), триллер британского писателя Алекса Махаэлидеса «Безмолвный пациент» (тираж более 89 тысяч экземпляров и вторая часть трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз», которая называется «Белые лошади». Этот роман разошелся тиражом более 88 тысяч экземпляров.

Осенью 2019 года глава Роспечати Михаил Сеславинский сообщил, что за первые шесть месяцев прошлого года в России около 55 тысяч различных книг и брошюр общим тиражом более 194 миллионов экземпляров.