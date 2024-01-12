Культура 12 января 2024, 16:55 Изабела Мерсед исполнит роль Дины во втором сезоне «Одних из нас»

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Во втором сезоне сериала «Одни из нас» появится актриса Изабела Мерсед, которой досталась роль Дины — подруги главной героини. Соавторы шоу Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин описали ее роль как «смешную и опасную», сообщило издание Variety.

«Дина — дикая, смешная, теплая, опасная и влюбляющая в себя. Можно вечно искать актера, который бы с легкостью воплощал все эти качества, а можно сразу найти Изабелу Мерсед», — процитировала «Газета.Ru» создателей сериала.

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Ранее к актерскому касту присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби и Янг Мазино в роли Джесси.