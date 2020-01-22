Из-за тромба скончался российский артист Данила Перов

Перову был 51 год. Он был единственным сыном советской и российской актрисы Раисы Рязановой.

Коллега Перова по театру, актер Александр Алешкин, с которым покойный артист выпустил совместный спектакль «Любовь до потери памяти», назвал смерть друга ужасной трагедией.

«Наш театр потерял человека, который был бесценен. В театре я таких кадров вообще в принципе не знаю. За всю свою карьеру актерскую не видел настолько преданных театру людей, настолько интеллектуальных, с настолько горящими глазами. Это был человек, который всегда приходил на помощь, который мог тебя подменить в любую минуту, дать какой-то дельный хороший творческий совет, ввести в любую роль», — рассказал телеканалу «360» Алешкин, добавив, что Перов знал «абсолютно все спектакли наизусть».

По его словам, актер ничем не болел, а в минувший понедельник Алешкин и Перов играли вместе в футбол.

Первую роль в кино — в фильме «День и вся жизнь» — Данила Перов исполнил в три года вместе со своей матерью. Юный артист продолжал сниматься и во время учебы в школе.

После этого молодой человек окончил школу-студию МХАТ, исполнял роли в театре «МодернЪ», а с 1994 года — в «Содружестве актеров Таганки».