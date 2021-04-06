Актер сериала «Чернобыль» погиб из-за опухоли в мозгу

Актер популярного сериала «Чернобыль» Пол Риттер умер от опухоли головного мозга. Мужчина погиб на 56 году жизни. Об этом сообщила «Экспресс газета».

Артист Пол Риттер был довольно известен в Англии. Широкую известностсь он получил после того, как сыграл Элдреда Уорпла в одной из частей саги о Гарри Поттере. Британцы будут помнить его по роли сериале «Большие надежды», который снят по одноименному тексту Чарльза Диккенса.

Россияне узнали о его существовании после выхода сериала «Чернобыль», снятого специально для НВО. В нем он выступил в роли заместителя главного инженера по эксплуатации 2-й очереди на Чернобыльской АЭС Анатолия Дятлова, добавили в Infox.ru.

Помимо очевидного интереса к кино, Риттер имел множество театральных ролей. Одна из его последних работ была выдвинута на соискание премии Лоуренса Оливье.