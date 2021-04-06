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    06 апреля 2021, 23:41

    Актер сериала «Чернобыль» погиб из-за опухоли в мозгу

    Гора Орлов

    Актер популярного сериала «Чернобыль» Пол Риттер умер от опухоли головного мозга. Мужчина погиб на 56 году жизни. Об этом сообщила «Экспресс газета».

    Артист Пол Риттер был довольно известен в Англии. Широкую известностсь он получил после того, как сыграл Элдреда Уорпла в одной из частей саги о Гарри Поттере. Британцы будут помнить его по роли сериале «Большие надежды», который снят по одноименному тексту Чарльза Диккенса.

    Россияне узнали о его существовании после выхода сериала «Чернобыль», снятого специально для НВО. В нем он выступил в роли заместителя главного инженера по эксплуатации 2-й очереди на Чернобыльской АЭС Анатолия Дятлова, добавили в Infox.ru.

    Помимо очевидного интереса к кино, Риттер имел множество театральных ролей. Одна из его последних работ была выдвинута на соискание премии Лоуренса Оливье.