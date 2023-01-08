Эксклюзив 08 января 2023, 17:54 «Из поколения старых театралов». Эрмана запомнят по бережному отношению к актерам Актриса МХАТа Яковлева рассказала об особом отношении Леонида Эрмана к актерам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ушедший из жизни заслуженный деятель искусств России Леонид Эрман удивительно бережно относился к актерам, высоко ценил их труд. Об этом «360» рассказала актриса МХАТа Ольга Яковлева.

«Он из поколения старых театралов, у которых была своя культура, свое отношение к актерам, очень бережное», — отметила она

Реклама

По словам Яковлевой, он отправлял артистам поздравительные открытки с праздниками, очень ценил их труд.

Реклама

«Испытывала к нему самые теплые чувства, всегда хотелось подойти и сказать ему об этом. Но мне тогда казалось, что это неловко. А никогда не нужно стесняться сказать человеку добрые слова, от которых, может быть, ему на минутку будет легче жить на этом свете. Мне очень грустно, что его больше нет», — призналась актриса.

Она подчеркнула, что Эрман был человеком дела, специалистам высокой квалификации, очень любил театр.

Заслуженный деятель искусств, директор «Современника» и МХТ имени Чехова Леонид Эрман скончался в воскресенье, 8 января, в возрасте 96 лет.