Российский фильм впервые возглавил рейтинг пользователей iTunes в США

Сюжет фильма рассказывает о возвращении советских космонавтов на Землю в 1983 году. Но из двоих жив только один. Что именно произошло на борту неизвестно. Выжившего помещают под строгое наблюдение и с ним начинает работать нейрофизиолог Татьяна. Она выясняет, что внутри космонавта есть кто-то еще.

Продюсер студии «Водород» Михаил Врубель рассказал, что права на прокат картины в США приобрела компания IFC Films. Благодаря правильно выстроенной рекламной кампании с привлечением инфлюенсеров фильм получил огромное количество положительных отзывов.

«К нам обратились несколько серьезных голливудских продюсерских компаний с предложениями о создании ремейка», — рассказал Врубель. Он отметил, что фильм не обошли вниманием и фестивали.

Международный прокат картины начался в Америке, Австралии странах Прибалтики. В Германии фильм покажут на фестивале Fantasy Film Fest, а после пустят по кинотеатрам. Кроме того, его смогут посмотреть зрители стран Латинской Америки.

В России фильм показывали на онлайн-сервисах more. tv, ivi и Wink. В кинотеатрах он тоже шел, но напуганные пандемией россияне пока не особо готовы идти в залы.