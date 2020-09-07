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    07 сентября 2020, 00:01

    Российский фильм впервые возглавил рейтинг пользователей iTunes в США

    Анатолий Минкин

    Первое место в категории «хоррор» и пятое в разделе «кино» американского iTunes заняла дебютная работа российского режиссера Егора Абраменко «Спутник». Как сообщила «Российская газета», это первый отечественный фильм, который возглавил рейтинг предпочтений пользователей сервиса в США.

    Сюжет фильма рассказывает о возвращении советских космонавтов на Землю в 1983 году. Но из двоих жив только один. Что именно произошло на борту неизвестно. Выжившего помещают под строгое наблюдение и с ним начинает работать нейрофизиолог Татьяна. Она выясняет, что внутри космонавта есть кто-то еще.

    Продюсер студии «Водород» Михаил Врубель рассказал, что права на прокат картины в США приобрела компания IFC Films. Благодаря правильно выстроенной рекламной кампании с привлечением инфлюенсеров фильм получил огромное количество положительных отзывов.

    «К нам обратились несколько серьезных голливудских продюсерских компаний с предложениями о создании ремейка», — рассказал Врубель. Он отметил, что фильм не обошли вниманием и фестивали.

    Международный прокат картины начался в Америке, Австралии странах Прибалтики. В Германии фильм покажут на фестивале Fantasy Film Fest, а после пустят по кинотеатрам. Кроме того, его смогут посмотреть зрители стран Латинской Америки.

    В России фильм показывали на онлайн-сервисах more. tv, ivi и Wink. В кинотеатрах он тоже шел, но напуганные пандемией россияне пока не особо готовы идти в залы.

    Новости SMI.FM