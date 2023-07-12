Культура 12 июля 2023, 12:29 Итоги конкурса «Городская творческая мастерская» подвели в Москве Свыше 1,3 тысячи работ подали на московский конкурс «Городская творческая мастерская» Пресс-служба «Мосразвития»

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В столице подвели итоги четвертого конкурса «Городская творческая мастерская», сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Заявки на участие подали москвичи самых разных возрастов. Например, одной из юных художниц, чей рисунок по мотивам народной сказки был отмечен жюри, четыре года. А руководителю камерного хора, победившего в номинации „Музыкальное произведение“, уже больше 80 лет. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Регистрация проектов на платформе «Реактор» была открыта с 22 марта по 8 июня. В течение двух недель, с 9 по 25 июня, эксперты изучали и выбирали лучшие работы.

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В конкурсе было предусмотрено шесть возрастных категорий. Жюри определило по одному победителю в каждой из них среди индивидуальных участников и коллективов.

В номинации «Рисунок» подали наибольшее количество заявок — 374. В номинации «Продукт» представили 328 проектов, включая чертежи, объемные модели, прототипы изделий и поделки.

На сайте конкурса в разделе «Мастерские» можно ознакомиться с информацией о городских творческих мастерских, которые начали функционировать во всех библиотеках и культурных центрах Москвы. Кроме того, здесь будут доступны видеозаписи мастер-классов.

Ранее сообщалось о том, что четырехлетняя жительница Орехово-Зуева представит Россию на модном показе в Китае.