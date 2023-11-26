Культура 26 ноября 2023, 19:36 Итоги IV Московской Арт Премии подвели в парке «Зарядье» РИА «Новости»

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Итоги IV Московской Арт Премии подвели на торжественной церемонии в парке «Зарядье». Награждение прошло в формате театрального перформанса с участием актеров театров «Практика» и «Мастерская Дмитрия Брусникина», сообщила «Российская газета».

В этом году на конкурс подали рекордное количество заявок. Участники представили 850 работ. Причем многие прислали их из других регионов. Организаторы указали, что премия носит всероссийский характер, поэтому в следующем году ожидают еще больше заявок со всей России.

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В каждой из пяти номинаций — «Изобразительное искусство и архитектура», «Кино», «Литература», «Музыка» и «Театр» — определили по три победителя. Призовой фонд мероприятия составил 33 миллиона рублей.

Гран-при получил мультимедийный исторический проект «1812». На территории Музея Москвы его реализовали компания «Вижн Репаблик» и Digital-студия Sorted при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Первое место в номинации «Театр» получила документальная опера театра «Практика» «Аскет» о судьбе академика Сахарова.

В номинации «Изобразительное искусство» победил Владимир Клавихо-Телепнев за фотопроект «Реконкиста красоты». Проект «Акустико-пространственные миражи» Ольги Бочихиной выиграл в номинации «Музыка», победителем по литературе стала автор романа «Протагонист» Ася Володина.