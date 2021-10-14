Итоги фестиваля современного уличного искусства «Культурный код» подвели в Ставрополье

Художники из 16 стран мира на протяжении пяти недель украшали муралами фасады домов Солнечнодольска Ставропольского края. Поселок стал местом проведения фестиваля уличного искусства «Культурный код».

Сразу 40 высотных домов получили уникальное оформление, превратившись в настоящую галерею под открытым небом. По замыслу художников, необходимо было не только изменить облик населенного пункта, но и рассказать жителям о современном уличном искусстве и привлечь туда туристов.

В Солнечнодольск приехали уличные художники из Германии, Польши, Нидерландов, Испании, Мексики, Болгарии, Аргентины, Греции, Канады, Израиля, Индонезии, Великобритании, Китая, США, Чехии и России.

Источник фото: телеканал «360»

«Культурный код» — это первый творческий проект платформы «Россия — страна возможностей». Идею проведения международного фестиваля уличного искусства поддержал президент России Владимир Путин. Сегодня в разных российских городах можно увидеть более 100 работ уличных художников, реализованных в рамках проекта.

Поселок Солнечнодольск стал местом проведения фестиваля не просто так. Сначала поселок прошел в шорт-лист, сформированный экспертным советом, а потом обошел по числу голосовавших россиян Челябинск, Казань и Нижний Новгород.

«В крае появилась еще одна интересная достопримечательность, привлекательный туристический маршрут и новая точка притяжения для жителей и гостей региона, всех отдыхающих», — подчеркнул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Источник фото: телеканал «360»

В четверг, 14 октября, в Солнечнодольске прошла церемония закрытия фестиваля. Гостей церемонии провели вдоль каждой из работ. Экскурсия проходила в наушниках, через которые гости могли услышать рассказы авторов муралов о смыслах, которые они вложили в свои шедевры, и их впечатления от участия в фестивале. Также гости пообщались с жителями поселка и узнали их мнение о том, как изменился образ и населенного пункта.

С художниками встретился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он рассказал, что жители поселка остались довольны работами художников.

«То, что вы делаете — это большая работа, это требует трудолюбия и таланта, но главное, это требует частичку души. И мы, осматривая фасады, ощутили ваше тепло», — подчеркнул он.

Кириенко отметил, что муралы украсили и изменили облик Солнечнодольска, что может только радовать.

«Особенность этого фестиваля — сотворчество художников, представителей органов власти и жителей. Вы — соавторы фестиваля, вы — его хозяева, и давайте вместе делать так, чтобы он развивался, двигался дальше, давал возможности для самореализации, и самое главное, менял жизнь людей. Спасибо Вам за то, что вы вкладываете свои силы в проект», — обратился он к художникам.

Источник фото: телеканал «360»

На торжественной церемонии закрытия фестиваля к гостям и художникам обратился заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов. Он отметил, что «Культурный код» был экспериментальным проектом по созданию уличной галереи современного искусства.

«Кураторы фестиваля отобрали авторов, художественные работы которых не только придали поселку новый визуальный стиль, но и составили единую композицию, перекликаясь между собой. Таким образом, в поселке появился своеобразный музей современного искусства под открытым небом. Аналогов такого проекта нет во всем мире! Я уверен, что все, кто побывал на фестивале, включая меня, обязательно сюда вернутся», — заявил он.

Автор «Культурного кода» Дмитрий Левочкин, курирующий проект с момента его начала, рассказал, что художники попросили сделать такие фестивали ежегодными, чтобы продолжить менять облик городов, особенно, когда это нравится местным жителям.

Источник фото: телеканал «360»

«В Солнечнодольске мы стали свидетелями большой дружбы между жителями поселка и художниками, это, безусловно, отразилось и на общем настроении, и даже на муралах. Художники прониклись проектом и выразили пожелание сделать фестиваль ежегодным, дать ему большее развитие», — рассказал он. Он не исключил, что при должной поддержке новый фестиваль обязательно пройдет.

Партнерами фестиваля Культурный код» стало Российское движение школьников. В этом году участники провели серию детских встреч на площадках фестиваля. В Солнечнодольске под руководством художника Александра Купаляна они создали мурал-открытки на день рождения президента России. Среди предложенных эскизов выбрали три: с Дворцовым мостом Санкт-Петербурга, Саяно-Шушенской ГЭС и Крымским мостом.

«Два года назад я приезжала сюда, в Солнечнодольск, встречалась с жителями в ДК, показывала видеоролик о фестивале в Одинцовском округе, убеждала людей собирать подписи и присоединиться к проекту. А вчера жители подходили со словами восторга и благодарности за этот фестиваль, который изменил их жизнь», — рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Церемония закрытия фестиваля завершилась концертом финалистки конкурса Евровидение Manizha и музыканта, ведущего шоу «Маска» Вячеслава Макарова.

Организаторами фестиваля уличного искусства «Культурный код» в Солнечнодольске выступили президентская платформа «Россия — страна возможностей», Правительство Ставропольского края, Администрация Изобильненского городского округа, Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов.