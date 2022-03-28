Итальянский певец Пупо исполнил песню «Есть только миг»

Итальянский певец Энцо Гинации, также известный под псевдонимом Пупо, исполнил песню «Есть только миг». Таким образом он решил поддержать российскую культуру, сообщил Telegram-канал «Русский дом в Риме».

Своим выступлением Пупо решил высказаться против так называемой «культуры отмены» и выразить солидарность с России, деятелей культуры которой все чаще подвергают дискриминации на Западе, особенно в последнее время.

Песня «Есть только миг» была написана композитором Александром Зацепиным на стихи поэта Леонида Дербенева. Впервые она прозвучала в кинофильме «Земля Санникова» (1973). Ее исполнил актер Олег Анофриев.

Ранее стало известно, что Украина опубликовала предварительный список из 46 известных россиян, против которых предложено ввести бессрочные санкции. Он состоит из граждан России, которые высказывались в поддержку спецоперации.

В число лиц, попавших под ограничения — рэперы Тимати и Джиган, «золотой голос России» Николай Басков, исполнители Григорий Лепс, Дима Билан, певец и композитор Олег Газманов, певицы Лариса Долина, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко и оперная дива Анна Нетребко.