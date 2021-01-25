Итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди скончался в возрасте 95 лет

Смерть Гримальди в возрасте 95 лет журналистам подтвердил сын кинопродюсера. Он уточнил, что его отец умер по естественной причине.

Альберто Гримальди родился в итальянском Неаполе. За свою многолетнюю карьеру в кино он успел поработать со многими известными режиссерами, в числе которых Федерико Феллини, Мартин Скорсезе, Пьер Паоло Пазолини. Гримальди начинал со съемок вестернов, одним из которых стала картина Серджо Леоне «На несколько долларов больше» с Клинтом Иствудом, вышедшая на экраны в 1965 году. Всего в качестве продюсера Гримальди выпустил свыше 80 фильмов.

Британо-американский режиссер Кристофер Нолан, как стало известно ранее, планирует завершить сотрудничество с кинокомпанией Warner Bros. Предполагаемой причиной такого решения является намерение студии по выпуску новых фильмов одновременно к показу в кинотеатрах и в онлайн-сервисах.