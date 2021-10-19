facebook_pixel
    19 октября 2021, 02:24

    Умер знаменитый итальянский художник

    Художник-абстракционист Акилле Перилли скончался в возрасте 94 лет

    Полина Гребенщикова

    Итальянский художник-абстракционист Акиле Перилли умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ANSA.

    Министр культуры Италии, комментируя смерть Перилли, назвал его «великим мастером итальянского абстракционизма, художником невозможной и иррациональной геометрии».

    Акилле Перилли родился в Риме в 1927 году. В 1947 году стал одним из создателей арт-объединения абстракционистов «Форма 1».