Умер знаменитый итальянский художник

Итальянский художник-абстракционист Акиле Перилли умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ANSA.

Министр культуры Италии, комментируя смерть Перилли, назвал его «великим мастером итальянского абстракционизма, художником невозможной и иррациональной геометрии». Акилле Перилли родился в Риме в 1927 году. В 1947 году стал одним из создателей арт-объединения абстракционистов «Форма 1».