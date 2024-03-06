Культура 06 марта 2024, 20:36 Исцеляющая сила искусства. Стартовал проект «Невидимые музы» о сотрудницах музеев и театров Проект «Невидимые музы» расскажет истории сотрудниц музеев и театров России Roman Denisov, Роман Денисов / Global Look Press

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В России стартовал проект «Невидимые музы», который расскажет секреты закулисья и истории смотрительниц и капельдинеров ведущих театров и музеев страны. Эксклюзивные интервью в видеоформате доступны с 6 марта на площадке «ВКонтакте» на страницах участников проекта.

В рамках проекта сотрудницы культурных заведений Москвы и Санкт-Петербурга поделятся личными историями своего пути в искусстве, расскажут о лучших спектаклях, посетителях и основателях культурных институций. Смотрительницы и капельдинеры ведущих российских театров и музеем поведают об исцеляющей силе искусства.

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Героини проекта сами всегда остаются в тени, но именно они знают мельчайшие подробности каждого спектакля и экспоната, а также знают все нюансы закулисной жизни. Многие из них работают на этом поприще десятилетиями, придя в искусство из разных структур. Все они разные, но их объединяет любовь к культуре.

Проект «Невидимые музы», Музей-заповедник «Царское Село» Проект «Невидимые музы», МХТ имени Чехова Проект «Невидимые музы», Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» Проект «Невидимые музы», Музей-заповедник «Царское Село» Проект «Невидимые музы», МХТ имени Чехова

В проекте «Невидимые музы» принимают участие сотрудницы 15 культурных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе МХТ имени Чехова, Государственный исторический музей, Музей-заповедник «Петергоф», музей-заповедник «Царское Село».

Пользователи соцсети «ВКонтакте» смогут получить призы, выполнив ряд условий. Нужно выложить пост с историей участницы конкурса под хэштегом #невидимыемузы до 31 марта. Самые интересные истории получат призы.