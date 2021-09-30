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    30 сентября 2021, 18:53

    Историко-культурный форум прошел в Ярославле

    Дарья Морозова

    Форум «Историко-культурное наследие России» прошел в Ярославле 29 и 30 сентября. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева.

    В мероприятии приняли участие более 200 человек из 37 разных региона России.

    «Мы рады, что форум удалось провести в очном режиме и с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности», — рассказал Косачев.

    Главными темами стали сохранение культурного наследия и международное измерение российского историко-культурного наследия.