Историко-культурный форум прошел в Ярославле

Форум «Историко-культурное наследие России» прошел в Ярославле 29 и 30 сентября. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева.

В мероприятии приняли участие более 200 человек из 37 разных региона России. «Мы рады, что форум удалось провести в очном режиме и с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности», — рассказал Косачев. Главными темами стали сохранение культурного наследия и международное измерение российского историко-культурного наследия.