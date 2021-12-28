Историки выяснили, как выглядел фараон Аменхотеп I

Современные технологии дали возможность досконально определить внешность египетского фараона Аменхотепа I, не нарушая при этом покровы его мумии. Для этого последнюю пропустили через компьютерную томографию, передал канал РЕН ТВ.

Правитель древнего Египта оказался кучерявым, с узким подбордком и тонким носом. До этого ученые долго спорили, действительно ли речь идет о мумии Аменхотепа, потому что снаружи мумифицированный человек был очень похож на фараона Яхмоса I.

Не было найдено никаких свидетельств о насильственной смерти Аменхотепа I, но на его теле немало повреждений — видимо, их нанесли уже после смерти расхитители гробниц, орудовавшие в древности. Жрецам пришлось немало потрудиться, чтобы вернуть бывшего государя в пристойный вид.

Ранее археологи обнаружили в Каире две мумии - мужчины и женщины. Вместо языков у них оказались золотые пластины.