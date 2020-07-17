Историк прокомментировал новую версию об уничтожении тел Романовых
Версия Следственного комитета о том, что останки семьи Романовых на самом деле не были сожжены, имеет под собой основания. Так считает историк Виталий Шитов. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Шитов рассказал, что следователь, который изучал это дело, «написал докладную записку вдовствующей императрице Марии Федоровне, и не придумал ничего лучше, чем сказать, что тела не нашли, и, скорее всего, они были сожжены».
«Поскольку никаких исследований не проводилось потом, эта версия укрепилась», — заключил историк.