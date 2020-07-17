Историк прокомментировал новую версию об уничтожении тел Романовых

Шитов рассказал, что следователь, который изучал это дело, «написал докладную записку вдовствующей императрице Марии Федоровне, и не придумал ничего лучше, чем сказать, что тела не нашли, и, скорее всего, они были сожжены».

«Поскольку никаких исследований не проводилось потом, эта версия укрепилась», — заключил историк.