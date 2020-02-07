Историк назвал Колчака феноменом российской истории

Бондаренко подчеркнул многогранность личности Колчака и отметил, что такие феномены характерны для российской истории.

«То есть, условно говоря, ведь Ломоносов — это же не просто ученый, а Суворов — это не просто полководец, — привел примеры писатель. — Это именно феномены, необъяснимые, которым можно только дивиться. Колчак был именно из таких феноменов».

Историк обратил внимание, что Колчак ждал предательства от союзников. Однако полководец доверился им ради достижения глобальной цели, блага отечества.

«Они прекрасно понимали все недостатки государства, которое рухнуло в 1917 году, и искренне желали воссоздания России в неком новом формате. Хотя заимствовавшем, естественно, очень многое от старого, прежнего формата», — объяснил эксперт стремления Белого движения.

«Условия, в которых он (Колчак — прим.ред) осуществлял свою борьбу, были тяжелейшими, и этой цели он не смог достичь. Но величие судьбы Александра Колчака не в том, достиг он цели или нет, а в том, что эта цель у него была. В том, что он не примирился с тем, с чем не мог примириться», — заявил Бондаренко.