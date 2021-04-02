Историк моды Александр Васильев разобрал стиль Тимати

Историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев назвал Тимати героем-любовником в хип-хоп стилистике, рассказал сайт «Дни.ру».

Васильев отметил, что у Тимати сложился образ человека, которому все дается довольно просто. Он рассказал, что во многом это связано с тем, что его воспринимают как мачо с востока, однако и сам Тимати также трудится над этим мифом о себе.

Историк моды назвал его вкус практически идеальным. Он отметил, что певец выбирает одежду в стилистике нью-йоркских танцоров в 90-е годы или даже напомианает гангстеров из 50-х годов в Чикаго. Стилист подчеркнул, что одежда Тимати стоит дорого и явлется брендовой. Васильев добавил, что рэпер взял от своей внешности максимум.