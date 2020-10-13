Историк кулинарии рассказал о самых «фотогеничных» продуктах

Историк кулинарии, шеф-повар Антон Прокофьев рассказал о самых «фотогеничных» продуктах. По его словам, с появлением соцсетей в мире еды появились новые тренды.

Специалист отметил, что блюда должны быть яркими и контрастными. В настоящий момент популярен экзотичный фиолетовый цвет продуктов, информирует радио «Говорит Москва».

«Соцсети подчиняют себе рестораны, фотогеничность — тренд на годы вперед. 2020 год нам „подарил“ коронавирус, соответственно, все тренды так или иначе с ним связаны. Это dark kitchen, когда ресторан существует в формате кухни и работает на доставку», — пояснил повар.

Он уточнил, что нередко снимки с едой на заказ делают для Instagram-публикаций, прежде чем приступить к трапезе. Среди самых «модных» продуктов тыква, гранат, томат, морковь. На пике популярности находятся фиолетовый ямс и убе.