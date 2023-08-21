21 августа 2023, 17:05
Историк искусства Анна Рындина умерла в возрасте 86 лет
Пресс-служба Российской академии художеств сообщила о смерти историка искусств и художника Анны Рындиной. Она скончалась в воскресенье, 20 августа, в возрасте 86 лет, написал сайт kp.ru.
Панихида пройдет в четверг, 24 августа, в Храме преподобного Пимена Великого в Москве.
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Рындина первой среди отечественных искусствоведов занялась изучением древнерусской резной иконы. Она стояла во главе координационного совета Фонда имени преподобного Андрея Рублева.
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