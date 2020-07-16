«Историю пугачевского бунта» Пушкина выставили на торги
Книга «История пугачевского бунта», которая была издана при жизни Александра Пушкина, участвует в аукционе дома «Литфонд». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Всего в торгах будет участвовать 350 лотов — редкие книги, рукописи, автографы, плакаты и исторические документы. Их общая стоимость составляет 30 миллионов рублей.
Экземпляр «История пугачевского бунта» от 1834 года, является мемориальным, Пушкин держал его в руках. Начальная стоимость лота — 950 тысяч рублей.