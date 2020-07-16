«Историю пугачевского бунта» Пушкина выставили на торги

Всего в торгах будет участвовать 350 лотов — редкие книги, рукописи, автографы, плакаты и исторические документы. Их общая стоимость составляет 30 миллионов рублей.

Экземпляр «История пугачевского бунта» от 1834 года, является мемориальным, Пушкин держал его в руках. Начальная стоимость лота — 950 тысяч рублей.