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    16 июля 2020, 16:53

    «Историю пугачевского бунта» Пушкина выставили на торги

    Дарья Морозова

    Книга «История пугачевского бунта», которая была издана при жизни Александра Пушкина, участвует в аукционе дома «Литфонд». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

    Всего в торгах будет участвовать 350 лотов — редкие книги, рукописи, автографы, плакаты и исторические документы. Их общая стоимость составляет 30 миллионов рублей.

    Экземпляр «История пугачевского бунта» от 1834 года, является мемориальным, Пушкин держал его в руках. Начальная стоимость лота — 950 тысяч рублей.