Историческую часть Кронштадта сделают пешеходной для туристов

Кронштадт стал значительно популярнее среди туристов. Из-за этого там сейчас слишком много транспорта. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на главу администрации Кронштадтского района Олега Довганюка.

По данным телеканала «Царьград», в городе закончились места для парковки. Довганюк предложил «рассмотреть возможность ограничений на въезд в историческую часть». «Опыт, например Казани, где есть пешеходная улица Баумана, в Грозном — пешеходный бульвар имени Махмуда Эсамбаева, в Суздале — историческая часть, те же Вильнюс, Таллин — Старый город закрыт на въезд. Там ходят все пешком», — пояснил он.