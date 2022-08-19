Историческое здание отреставрируют в Выборге

В Выборге на пересечении улиц Сторожевой башни и Новой заставы будет отреставрирован 180-летний дом, представляющий историческую ценность. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области.

Здание было спроектировано в 1843 году архитектором Карлом Лесцигом. В настоящий момент оно имеет статус объекта культурного наследия, написало АБН.

Проект реставрационных работ разработал Выборгский музей-заповедник. Представители музея рассказали, что после завершения реставрации здание будет использоваться в интересах культурного учреждения.