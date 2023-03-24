Культура 24 марта 2023, 09:36 Исторический центр Гороховца предложат внести в список ЮНЕСКО Постпред РФ в ЮНЕСКО Аляутдинов: обсерватории Казани предложат внести в список организации Викимедиа

Читать 360tv в

Исторический центр города Гороховец и астрономические обсерватории Казанского Федерального университета (КФУ) предложат включить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое заявление в интервью ТАСС сделал постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов.

«Мы предложим два объекта для включения в Список всемирного наследия: „Исторический центр города Гороховец“ и „Астрономические обсерватории Казанского Федерального университета“», — сообщил он.

Реклама

Аляутдинов отметил, что оба кандидата представляют собой достойные, но разноплановые номинации. И исторический центр Гороховца, и обсерватории КФУ отражают многообразие России и вклад страны в мировое наследие.

Реклама

Также постпред РФ в ЮНЕСКО отметил, что представительства стран — участниц организации вовсю готовятся к сентябрьской сессии Комитета всемирного наследия. Мероприятие пройдет в столице Саудовской Аравии. Аляутдинов подчеркнул, что Россия является сопредседателем этого комитета.

Гороховец находится во Владимирской области России. Этот объект вошел в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2017 году.

Астрономические обсерватории КФУ внесли на рассмотрение чуть позже, в 2020 году.