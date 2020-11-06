Исторический квартал у дома-музея Верещагиных обновили в Череповце

Результаты работ правительство Череповца продемонстрировало на Дне города и уточнило, что и дальше продолжится благоустройство квартала. Напротив дома Верещагиных обновили сквер и привели в порядок фасад дома и его дворик.

«Открывая только первый этап реализации проекта по воссозданию историко-культурной среды мемориального дома-музея, мы отдаем дань памяти нашим предкам», — заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.