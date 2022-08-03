Исторический фестиваль «Небо славян» пройдет под Вологдой в сентябре

В начале сентября на территории Вологодской области пройдет Всероссийский фестиваль музыки, исторической реконструкции и этномоды «Небо славян». Место проведения выбрали неслучайно: там располагается историко-этнографический комплекс «Застава князей Белозерских». В девятом веке через это место проходил торговый Волжский путь «из варяг в персы», а далее он вел в арабский мир и Индию.

Проект окажется уникальным не только с исторической, но и с духовно-просветительской точки зрения. В него можно будет полностью погрузиться как взрослым, так и детям. Все гости фестиваля смогут познакомиться с бытом наших предков, которые жили в IX–XI веках.

Можно будет стать участниками лекций и мастер-классов на шести тематических площадках, которые будут называться «Вече», «Горница», «Гулянье», «Чадо», «Ремесла Руси» и «Торг». Кроме того, появится возможность лучше узнать культурно-историческое наследие региона и посмотреть на реконструкцию сражения между славянами и викингами на суше и на воде на Волжском пути.