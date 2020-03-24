Исторические пушки нашли на дне Финского залива в Кронштадте

В поисках орудий участвовало главное командование ВМФ Минобороны России. Пушки были похищены в 2018 году. Половина из них — четыре штуки — нашли в промышленной зоне города Кронштадта в районе КАД спустя год. Остальные нашли на дне Финского залива.

«Вес одного ствола составляет около четырех тонн. Предположить, что столбы такой массы и объема злоумышленники решат похитить и, более того, вывезти с морского форта, было практически невозможно», — рассказали в пресс-службе агентства.