Исторические пушки нашли на дне Финского залива в Кронштадте
Четыре чугунных пушки подняли со дна Финского залива в Кронштадте. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на в пресс-службу ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».
В поисках орудий участвовало главное командование ВМФ Минобороны России. Пушки были похищены в 2018 году. Половина из них — четыре штуки — нашли в промышленной зоне города Кронштадта в районе КАД спустя год. Остальные нашли на дне Финского залива.
«Вес одного ствола составляет около четырех тонн. Предположить, что столбы такой массы и объема злоумышленники решат похитить и, более того, вывезти с морского форта, было практически невозможно», — рассказали в пресс-службе агентства.