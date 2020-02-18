Исторические надгробия отреставрировали в некрополе Донского монастыря

Реставрация коснулась памятников представителям купечества, дворянства и интеллигенции в XIX и XX веках.

Специалисты восстановили монументы, покрытые трещинами и сколами, загрязненные и размытые. В результате плитам практически вернули первозданный вид.

Как сообщила газета «Известия», восстановили также безымянное надгробие в виде каменной часовенки, относящееся к концу XIX века. Отреставрировали мемориал на могиле врача Алексея Константиновича Струпова, выполненный в виде «жертвенника» памятник купцу Ивану Степановичу Гайдину. Отмечается, что самым поздним из отреставрированных памятников стала стела из лабрадорита на могиле ленинградского историка, военно-морского капитана 1-го ранга Николая Кровякова. Он умер в 1962 году.

Реставрационные работы на территории некрополя продолжаются.