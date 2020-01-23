Исторические документы XVIII–XX веков нашли среди мусора в Меншиковском дворце
Исторические документы 1720-1940-х годов были найдены археологами в Меншиковском дворце во время разбора строительного мусора. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Находку обнаружили в помещении бывшего Кадетского корпуса. Среди материалов есть записки военных, обучавшихся в Кадетском корпусе, также там есть документы госпиталя блокадного Ленинграда.
«Сохранность документов прекрасная, реставраторы просили „ничего с ними ни в коем случае не делать“», — рассказал доктор исторических наук Адриан Селин на своей странице в Facebооk.