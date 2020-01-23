Исторические документы XVIII–XX веков нашли среди мусора в Меншиковском дворце

Находку обнаружили в помещении бывшего Кадетского корпуса. Среди материалов есть записки военных, обучавшихся в Кадетском корпусе, также там есть документы госпиталя блокадного Ленинграда.

«Сохранность документов прекрасная, реставраторы просили „ничего с ними ни в коем случае не делать“», — рассказал доктор исторических наук Адриан Селин на своей странице в Facebооk.