Культура 02 сентября 2023, 22:24 Источником сообщения о смерти актера Янина стали ритуальные агенты Жена Алексея Янина узнала о смерти мужа от позвонивших ритуальных агентов официальный сайт Алексея Янина

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Ритуальные агенты стали источником сообщений о смерти актера Алексея Янина. Именно они позвонили его супруге Дарье и родителям, получив информацию от одного из сотрудников Института Склифософского, где находится артист. Об этом девушка рассказала Telegram-каналу Baza.

Дарья призналась, что дозвониться до больницы родственники не смогли. Поэтому поверили звонкам ритуальщиков.

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«Кто-то из медперсонала слил агентам ложную информацию о тяжелобольном человеке. Уже потом мы узнали, что это ошибка и Леша жив», — пояснила она.

Информация о смерти Александра Янина появилась в субботу, 2 августа со ссылкой на пресс-службу Российского молодежного театра (РАМТ).

Позже супруга сообщила, что эта сообщения о смерти актера — ошибка врачей. Дарья пояснила, что Алексей жив, но находится в коме в тяжелом состоянии.

Сотрудники театра РАМТ также обновили свое сообщение. Они подчеркнули, что получили подтверждение от врачей, что коллега жив.

«Сил тебе, Алексей, здоровья и наша всевозможная поддержка! Простите, что ввели всех в заблуждение предыдущей „новостью“. Никогда еще писать об ошибках не было настолько радостно», — написали артисты.

Последние годы Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта, который он перенес в 2015 году. После удара

Алексей Янин сыграл во многих российских сериалах, таких как «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Дочки-матери», «Универ», «Клуб» и других.