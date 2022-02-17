Испорченную картину из Ельцин-центра сделали мемом

Глава бара «Огонек» Евгений Кексин запустил флешмоб с картиной художницы Анны Лепорской из Ельцин-центра, которую испортил вандал. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на его Telegram-канал.

Ранее картину испортил охранник выставки, который пририсовал ей ручкой глаза. Мужчину сразу же уволили и отправили на психиатрическую экспертизу.

«Я, в свою очередь, заметил, что персонажам с картины не хватает рта, чтобы можно было пить вино, потому что трезвым на этот мир смотреть просто невозможно», — написал Кексин.

Его поддержала туроператор из Екатеринбурга Ольга, которая добавила, что нужны еще и солнечные очки, потому что пить вино приятнее всего в жаркой стране.

Ранее исполнительный директор музея Александр Дроздов рассказал, что 60-летний охранник испортил картину в первый день работы. Мотивы его поступка неизвестны. Сотрудники Ельцин-центра предположили, что у сотрудника ЧОП произошло «помутнение рассудка». Художница Анна Лепорская была ученицей Казимира Малевича.