Исполнитель роли Терминатора сыграет у Балагова в экранизации видеоигры

Актер Гэбриэл Луна снимется в экранизации известной видеоигры «Одни из нас» (The Last of Us) телеканала НВО. Об этом рассказал The Hollywood Reporter.

Луна широко известен по роли киборга из будущего в фильме «Терминатор: Темные судьбы». В новом сериале он сыграет Томми — младшего брата главного героя, которого сыграет Педро Паскаль.

По сюжету, главный герой должен вывезти девушку из зоны карантина в условиях постапокалипсиса, добавила «Газета.ru».

Пилотные эпизоды снимет российский режиссер Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота»). Продюсером станет Крэйг Мазин («Чернобыль»).