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    16 апреля 2021, 20:09

    Исполнитель роли Терминатора сыграет у Балагова в экранизации видеоигры

    Гора Орлов

    Актер Гэбриэл Луна снимется в экранизации известной видеоигры «Одни из нас» (The Last of Us) телеканала НВО. Об этом рассказал The Hollywood Reporter.

    Луна широко известен по роли киборга из будущего в фильме «Терминатор: Темные судьбы». В новом сериале он сыграет Томми — младшего брата главного героя, которого сыграет Педро Паскаль.

    По сюжету, главный герой должен вывезти девушку из зоны карантина в условиях постапокалипсиса, добавила «Газета.ru».

    Пилотные эпизоды снимет российский режиссер Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота»). Продюсером станет Крэйг Мазин («Чернобыль»).