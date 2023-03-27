Культура 27 марта 2023, 17:30 Исполнитель Евгений Дятлов объяснил важность проведения бардовских фестивалей

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Фестиваль Олега Митяева «Крепитесь, люди, скоро лето!» состоится с 20 по 22 апреля. Заслуженный артист России Евгений Дятлов, который примет в нем участие, рассказал о важности проведения подобных мероприятий. Об этом сообщил RT.

По словам исполнителя, бардовская песня уже доказала свою актуальность и культурную ценность для российского народа. Главным образом потому, что это понятная, мелодичная и душевная музыка. Она не претендует на коммерческих успех и не пришла из-за рубежа. Авторская песня отражает чувства и проблемы обычных людей.

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«Вот это стремление имеет большую историю: начиная с дворовых выходов с гитарой до времён, когда жанр уже закрепился, благодаря высоким мелодическим примерам и одухотворенным словам, которые в себя вмещают самые честные и чистые человеческие мысли, движения души. Бардовская песня занимает серьезное место в душах людей, потому что каждый узнает в них себя», — подчеркнул Евгений Дятлов.

Он добавил, что по этой причине крайне важно поддерживать традицию бардовской песни, в том числе, и с помощью проведения различных мероприятий. Сам музыкант исполнит несколько композиций на фестивале «Крепитесь, люди, скоро лето!».

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