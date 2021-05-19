Исландия не будет выступать вживую на Евровидении из-за COVID-19

Исландская музыкальная группа Dadi og Gagnamagni решила не выступать на Евровидении вживую из-за коронавируса. Один из музыкантов сдал положительный тест на инфекцию, поэтому группа покажет свой номер в видеоформате.

Об этом объявили организаторы конкурса.

«В тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом Dadi og Gagnamagni приняла трудное решение отказаться от выступления вживую, поскольку они могут выступать только всей группой», — процитировал ТАСС сообщение.

Песня группы будет показана в записи и во время полуфинала, который состоится в Роттердаме 20 мая. Несмотря на другой формат выступления, группа продолжит бороться за победу. Запись, которую покажут во время конкурса, сделали на репетиции 13 мая.

Один из членов делегации Исландии получил положительный тест на коронавирус 16 мая. С тех пор представители страны находились в изоляции. Новый тест провели 19 мая — он показал коронавирус у еще одного представителя Исландии. При этом у остальных участников коллектива COVID-19 не выявили.

18 мая в Роттердаме прошел первый полуфинал, во время которого выступила представительница России Manizha.Она вышла в финал — он пройдет на арене Ahoy 22 мая.