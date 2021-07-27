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    27 июля 2021, 15:17

    Искусствоведы нашли отпечаток пальца Микеланджело на его статуэтке

    Дарья Морозова

    Сотрудники Музея Виктории и Альберта нашли отпечаток пальца на восковой статуэтке Микеланджело и уверены, что находка принадлежит самому художнику. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Искусствоведы нашли отпечаток пальца Микеланджело на его статуэтке

    По данным исследователей, статуэтка под названием «Раб» относится к циклу скульптур «Пленники». Остальные находятся в разных музеях Европы. Есть версия, что восковая статуэтка стала заготовкой к более крупной работе.

    Отпечаток пальца был обнаружен в прошлом году, пока музей был закрыт на период карантина. Тогда статуэтку поместили в прохладное помещение, благодаря чему отпечаток стал заметным и выраженным.

    Фигурку отправили на анализ. Будет проведено сравнение с другим отпечатком на терракотовой статуэтке «Два борца», который точно принадлежит великому художнику.

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