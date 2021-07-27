Искусствоведы нашли отпечаток пальца Микеланджело на его статуэтке

Сотрудники Музея Виктории и Альберта нашли отпечаток пальца на восковой статуэтке Микеланджело и уверены, что находка принадлежит самому художнику. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным исследователей, статуэтка под названием «Раб» относится к циклу скульптур «Пленники». Остальные находятся в разных музеях Европы. Есть версия, что восковая статуэтка стала заготовкой к более крупной работе.

Отпечаток пальца был обнаружен в прошлом году, пока музей был закрыт на период карантина. Тогда статуэтку поместили в прохладное помещение, благодаря чему отпечаток стал заметным и выраженным.

Фигурку отправили на анализ. Будет проведено сравнение с другим отпечатком на терракотовой статуэтке «Два борца», который точно принадлежит великому художнику.

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