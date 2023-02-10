Культура 10 февраля 2023, 17:51 Искусствовед Тычинская объяснила, почему не стоит спорить о национальной принадлежности Куинджи

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Работы великого художника Архипа Куинджи относятся к периоду Российской империи, поэтому не стоит спорить о принадлежности художника по национальному признаку. Такое мнение выразила искусствовед, художник-реставратор Полина Тычинская сайту телеканала «Звезда».

Ранее Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Куинджи украинским художником. Творцов не стоит разделять по национальному признаку, считает Тычинская.

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Искусствовед подчеркнула, что Куинджи творил во времена Российской империи, в то время вопрос национального разделения не поднимался.

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