10 февраля 2023, 17:51
Искусствовед Тычинская объяснила, почему не стоит спорить о национальной принадлежности Куинджи
Работы великого художника Архипа Куинджи относятся к периоду Российской империи, поэтому не стоит спорить о принадлежности художника по национальному признаку. Такое мнение выразила искусствовед, художник-реставратор Полина Тычинская сайту телеканала «Звезда».
Ранее Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Куинджи украинским художником. Творцов не стоит разделять по национальному признаку, считает Тычинская.
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Искусствовед подчеркнула, что Куинджи творил во времена Российской империи, в то время вопрос национального разделения не поднимался.
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