Искусствовед рассказал о подлинности работ на выставке «Я, Энди Уорхол»

Искусствовед, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова рассказала о подлинности работ на выставке «Я, Энди Уорхол», которая открылась в выставочном зале Союза художников России в Новой Третьяковке 25 сентября.

По ее словам, сомневаться в том, что работы настоящие, не имеет смысла, информирует телеканал «Звезда».

«Если у нас Рембрандт с неясным провенансом, то это, действительно, вопрос для крупного музея можно ли его выставлять или нет. Если у нас Энди Уорхол в шелкографии, то с этим проблем нет», — пояснила эксперт.

Свиблова подчеркнула, что выставка американского художника уникальна и способна «зарядить» зрителя как визуально, так и энергетически. Документы на все композиции лично были проверены куратором. Искусствовед уточнила, что картины были предоставлены Фондом Уорхола.

Он единственный в мире имеет право выдавать сертификат на подлинность работ деятеля искусства. Картины были привезены из музея в Питтсбурге, Феррагамо во Флоренции, а также частных итальянских коллекций с большим числом его полотен.