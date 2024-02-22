Культура 22 февраля 2024, 18:43 Искусствовед Постригай посоветовала выбирать картину по принципу «что она расскажет миру обо мне»

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Когда человек выбирает картину, лучше всего, если он будет задаваться вопросом: «Что она расскажет обо мне миру?». Об этом «Дни.ру» рассказала искусствовед Анастасия Постригай.

Пр ее словам, часто коллекционеры стермятся купить произведения конкретных авторов. Если их работы уже нашли отклик в душе человека, то он будет верен художнику. Кроме того, можно многое сказать о покупателе по его выбору.

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«В любой коллекции заключен не только рассказ об искусстве, но и портрет самого коллекционера», — отметила искусствовед.

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