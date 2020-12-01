Искусствовед Миндлин назвал Антонову «скалой музейного дела»

Он подчеркнул, что Ирина Александровна сама по себе является эпохой в нашем и мировом искусстве.

«Она уникальный человек, смогла не только укрепить и развить музей, расширить коллекцию музея, она сделала Пушкинский музей достоянием мировой культуры. Самые интересные и радикальные выставки были в бытность Ирины Александровны, еще в советский период. Ирина Александровна была такой скалой музейного дела», — отметил Миндлин.

Искусствовед заметил, что спектр интересов Антоновой был необычайно широк. Помимо изобразительного искусства женщину увлекали театр и музыка. Она любила балет, оперу и была на всех знаковых спектаклях, в которых участвовали отечественные и мировые звезды.

Миндлин заключил, что уход из жизни Ирины Александровны — невосполнимая утрата. По его мнению, мощных фигур, сравнимых с ней, в настоящий момент нет.

Советский и российский искусствовед Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет во вторник, 1 декабря.