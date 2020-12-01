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    01 декабря 2020, 18:47

    Искусствовед Миндлин назвал Антонову «скалой музейного дела»

    Полина Петрова

    Российский искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин вспомнил об исключительном вкладе в искусство, который сделала директор и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова, пишет сайт RT.
    Искусствовед Миндлин назвал Антонову «скалой музейного дела»

    Он подчеркнул, что Ирина Александровна сама по себе является эпохой в нашем и мировом искусстве.

    «Она уникальный человек, смогла не только укрепить и развить музей, расширить коллекцию музея, она сделала Пушкинский музей достоянием мировой культуры. Самые интересные и радикальные выставки были в бытность Ирины Александровны, еще в советский период. Ирина Александровна была такой скалой музейного дела», — отметил Миндлин.

    Искусствовед заметил, что спектр интересов Антоновой был необычайно широк. Помимо изобразительного искусства женщину увлекали театр и музыка. Она любила балет, оперу и была на всех знаковых спектаклях, в которых участвовали отечественные и мировые звезды.

    Миндлин заключил, что уход из жизни Ирины Александровны — невосполнимая утрата. По его мнению, мощных фигур, сравнимых с ней, в настоящий момент нет.

    Советский и российский искусствовед Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет во вторник, 1 декабря.