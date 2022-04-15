«Искусство выше политики». Турецкие музыканты встали на защиту русской музыки и музыкантов из РФ

На защиту русской музыки и российских музыкантов готовы встать музыканты Президентского симфонического оркестра Турции (CSO). Они объяснили это тем, что искусство выше политики.

«Мы совместно с руководством оркестра и дирижером Терье Миккельсеном приняли решение исполнить Пятую симфонию [Петра] Чайковского на Большой сцене Президентского оркестра», — рассказала в беседе с ТАСС директор CSO Сибель Айхан Байер.

Также, по ее словам, в ближайшее время у оркестра запланировано выступление российского скрипача Максима Венгерова в составе трио с двумя турецкими музыкантами.

Байер отметила, что в концертных планах CSO всегда большое значение уделяется русским композиторам и российским исполнителям. По ее словам, тот факт, что политика вмешивается в искусство вызывает большое беспокойство.

«Но мы всегда готовы встать на защиту музыки и музыкантов, ведь это самый универсальный и международный язык общения. Для нас искусство выше политики», — пояснила Байер.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете российской музыки. Подобные ограничения недопустимы, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, любое произведение искусства обогащает духовную жизнь народа, делает ее более интересной. По мнению Драпеко, запрета украинской музыки в России в качестве ответной меры на действия Киева не будет, отметил RT.