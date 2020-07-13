Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге откроется для посетителей с 19 июля

Крупнейший православный храм Санкт-Петербурга Исаакиевский собор возобновит богослужения с 19 июля.

Уже 16 июля откроется колоннада Исаакиевского собора. В настоящий момент собор готовят для приема туристов и жителей города. По словам сотрудников музея, будут учитываться все рекомендации медиков по борьбе с распространением коронавируса. Прием организуют таким образом, чтобы избежать массового скопления людей, сообщил сайт «Экономика сегодня».

Собор возвели в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота составляет 100 метров. Площадь — более четырех тысяч квадратных метров.